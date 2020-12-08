Diş çıkaran bebekte ishal olur mu?

Diş çıkaran bebekte ishal normal mi? | Minik bebeğiniz dünyaya geldikten sonra hem bu yeni yaşama ayak uydurmaya çalışıyor hem de bedenindeki değişime alışmaya çalışıyor. Bebeklerin ilk dişi 5 ila 9. aylar arasında çıkıyor. İlk dişin çıkma süresi bebeklerin gelişimiyle farklılık gösterebilir. Bebekler diş çıkarırken huzursuzluk, ateş gibi sorunlar yaşayabilir. Özellikle huzursuzluk sebebiyle aileler bir hayli panik yaşıyor. Ailelerin öncelikle sakin olması gerekiyor. Unutmayın ilk diş çıkaran bebek sizin ki değil. Sakinleşmek için ailelerinizin deneyimlerinden faydalanabilirsiniz. Bebeğinizin her anında onunla olmak istiyor olabilirsiniz ama unutmayın evladınızın sağlıklı, uykusunu almış ve güler yüzlü bir anneye ihtiyacı var. Sizin de sağlığınız için biraz eşinizin biraz da aile büyüklerinizin yardımına ihtiyacınız olabileceğini unutmayın.

Bebekler ilk dişlerini 7. aylarında çıkarsa bile belirtileri 4. ay gibi başlayabilir. Öncelikle bebeklerde salya artar. Bu sebeple bebeklerinizin çene kısmında alerji oluşabilir. Bu dönemde bebeğinizin hijyenine dikkat etmeniz son derece önemli. Ayrıca sık sık ağızlarından salya damlayacağı için mama önlüğü takmayı da tercih edebilirsiniz. Bilimsel kanıtları olmasa da kehribar kolyelerin salyaları azalttığı belirtiliyor.

Diş çıkaran bebeklerde ishal görülüp görülmediği merak ediliyor. Bu süreçte belirttiğimiz gibi bebekte tükürük salgısı artıyor. Artan tükürük sebebiyle bebeklerin dışkılarının sulu olması doğaldır. Ancak gün içerisinde ikiden fazla sulu dışkılama sorun olabilir. Böyle bir sorunla karşılaşırsanız mutlaka hekiminize danışmalısınız.

Diş çıkarma belirtileri nelerdir?

Diş eti kaşındığı için sürekli ağzına bir şeyler götürme arzusu.

Bebeğin normalden daha çok ağlaması ve huzursuzluk yaşaması.

Uyku problemleri yaşanması.

Diş çıkaran bebekler genellikle iştahsız olur.

Bebeklerin çoğu zaman diş etleri kızarır.

Tüm bu belirtilere eşlik eden ateş.