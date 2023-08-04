Diş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede öldü
Hakkari'de diş ağrısı şikayetiyle hastaneye giden ve beyin tümörü teşhisi konulan 24 yaşındaki Şilan Temel hayatını kaybetti.
Berçelan Mahallesi'nde ikamet eden Şilan Temel, 2 hafta önce diş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan tetkiklerden sonra Temel'in beyninde tümör olduğu belirlendi. 2 haftada 2 defa ameliyat olan Şilan Temel (24), yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Birkaç ay önce nişanlanan genç kız, Berçelan Mahallesi Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şilan'ın ölüm haberi Hakkari'de üzüntüyle karşılandı.
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