Dirsek kararmalarına iyi gelen kürler

1-KARBONAT

Bir yemek kaşığı karbonat ile bir yemek kaşığı sütü karıştırın. Bu karışımı kararmış olan bölgelere sürün. 5-10 dakika bekleyin ve ılık su yardımıyla durulayın. Her gün uyguladığınızda değişimi göreceksiniz.

2-LİMON

Limonun yarısını kesip dirseklerinize hafifçe masaj yaparak 20 dakika boyunca uygulayın. Su ile durulayabilirsiniz.

3-YOĞURT

1 çay kaşığı beyaz sirke, 1 yemek kaşığı un ve 2 yemek kaşığı yoğurdu macun kıvamına getirin. Karışımı kararan bölgelere uygulayıp 20 dakika boyunca bekletin. Bu yöntemi haftada 3 kez uygulayabilirsiniz.