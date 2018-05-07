Namaz Vakitleri 0553 313 94 23

Dirsek kararmalarına iyi gelen kürler

Diz ve dirsekte bulunan derilerin kalın olması zamanla kararmasına sebep olabilir. Diz ve dirsekteki bu kararmaları doğru bakımı yaparak giderebilirsiniz.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 13:55
Dirsek kararmalarına iyi gelen kürler

1-KARBONAT

Bir yemek kaşığı karbonat ile bir yemek kaşığı sütü karıştırın. Bu karışımı kararmış olan bölgelere sürün. 5-10 dakika bekleyin ve ılık su yardımıyla durulayın. Her gün uyguladığınızda değişimi göreceksiniz.

2-LİMON

Limonun yarısını kesip dirseklerinize hafifçe masaj yaparak 20 dakika boyunca uygulayın. Su ile durulayabilirsiniz.

3-YOĞURT

1 çay kaşığı beyaz sirke, 1 yemek kaşığı un ve 2 yemek kaşığı yoğurdu macun kıvamına getirin. Karışımı kararan bölgelere uygulayıp 20 dakika boyunca bekletin. Bu yöntemi haftada 3 kez uygulayabilirsiniz.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 13:55
  1. kararma
  2. dirsek kararma
  3. sağlık
  4. yaşam
  5. pratik bilgiler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'ın el hareketi Fransa'yı ağaya kaldırdı!
    1. Trump'ın el hareketi Fransa'yı ağaya..
    2. Çanakkale Zaferi İsviçre'yi karıştırdı
    3. Türkiye Kupası finalinin hakemi belli..
    4. Anket açıklandı! İşte Cumhur..
    5. Putin, başbakan adayını açıkladı
    6. 24 Haziran seçimlerinde Ankara Ak..
    7. Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki!..
    8. İngilizler Türkiye'ye hayran kaldı!
    9. Sınır hattında terör operasyonu
    10. Muharrem İnce'den skandal açıklamalar
    11. Ev yapımı puding tarifi
    12. İstifa eden Ümit Özat'tan flaş karar!
    13. 27. dönem AK parti İstanbul..
    14. Burun tıkanıklığı hangi hastalıkların..
    15. Rusya'da hükümet istifa etti!
    16. Muharrem İnce rezil oldu! Bakın ilk..
    17. 24 Haziran seçimleri, AK Parti..
    18. Muharrem İnce, Karamollaoğlu ile..
    19. Doğan Holding için karar çıktı!
    20. Putin'in yeni dönemi resmen başladı
    Kuveyt Türk
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Bakan açıkladı! Çalışanları ilgilendiriyor
    Bakan açıkladı! Çalışanları ilgilendiriyor
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
    Fatih Altaylı'dan şaşırtan öneri: Acilen psikoloğa git
    Fatih Altaylı'dan şaşırtan öneri: Acilen psikoloğa git