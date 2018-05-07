Dirsek kararmalarına iyi gelen kürler
Diz ve dirsekte bulunan derilerin kalın olması zamanla kararmasına sebep olabilir. Diz ve dirsekteki bu kararmaları doğru bakımı yaparak giderebilirsiniz.07 Mayıs 2018 Pazartesi 13:55
1-KARBONAT
Bir yemek kaşığı karbonat ile bir yemek kaşığı sütü karıştırın. Bu karışımı kararmış olan bölgelere sürün. 5-10 dakika bekleyin ve ılık su yardımıyla durulayın. Her gün uyguladığınızda değişimi göreceksiniz.
2-LİMON
Limonun yarısını kesip dirseklerinize hafifçe masaj yaparak 20 dakika boyunca uygulayın. Su ile durulayabilirsiniz.
3-YOĞURT
1 çay kaşığı beyaz sirke, 1 yemek kaşığı un ve 2 yemek kaşığı yoğurdu macun kıvamına getirin. Karışımı kararan bölgelere uygulayıp 20 dakika boyunca bekletin. Bu yöntemi haftada 3 kez uygulayabilirsiniz.
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