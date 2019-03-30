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Diriliş Gençlik Federasyonu’ndan Cumhur ittifakına destek

Diriliş Gençlik Federasyonu Başkanı Berivan Algın, "Misyonuz; Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınmasıdır, vizyonumuz kalkınan Türkiye Cumhuriyeti için canla başla mücadele edip var olmaktır" dedi.

30 Mart 2019 Cumartesi 00:41
Diriliş Gençlik Federasyonu’ndan Cumhur ittifakına destek

Diriliş Gençlik Federasyonu Başkanı Berivan Algın, "Misyonuz; Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınmasıdır, vizyonumuz kalkınan Türkiye Cumhuriyeti için canla başla mücadele edip var olmaktır" dedi.


Yerel seçimlere bir gün kala yazılı bir açıklama yapan, Diriliş Gençlik Federasyonu Başkanı Berivan Algın, "Bu var oluş bilinciyle, bu hafta sonu Türkiye Cumhuriyeti’nin yerel seçimleri olması münasebetiyle, tüm vatandaşlarımız ve gönüldaşlarımıza hitaben seçim gündemi ile basın açıklaması yapmamız ve düşüncelerimizi kamuoyuyla paylaşmamız önem taşımaktadır. Söz konusu olan seçim gündemi, sadece yerel düzeyde bir seçim değildir. Bizimde varlık gösterdiğimiz misyonuz temellidir. Bu bilinçle yerel seçimin öneminin ne kadar hayatı ve beka meselesi olduğunu idrak ederek, yerel baz da değerlendirme içinde olmamamız gerekir. Nasıl ki, liderlerimiz Cumhur ittifakı ile bir araya geliyorsa, siyasi görüşlerini bir kenara bırakıp, sadece ülkenin bekasını düşünüyorlarsa, bizlere de düşen, tabanda bu birlikteliği sağlamak, canla başla ’gençliğin gelecek’ mücadelesini siyasi tercihlerin de üstünde tutarak, dış güçlere karşı güçlü yapımızı göstermek adına Cumhur ittifakını Türkiye Cumhuriyetinin her santimetresinde, desteklemek bir milli şuur olduğu gibi de bir gençliğin geleceğidir" dedi.


Diriliş Gençlik Federasyonu olarak, tüm teşkilat ve gönüldaşların bireysel siyasi tercihlerden ziyade, ülkenin, gençliğin geleceği için, Cumhur ittifakının yanında ve destekçisi olacağını ifade eden Algın, "Bu seçimde sorumluyuz; Milli bir şuur için sorumluyuz. Ülkemizin toprak bütünlüğü için, dış mihraklara karşı gün birliktelik günüdür. Gün cumhur ittifakı destekleme günüdür. Gün gençliğin diriliş günüdür.Bu bilinçle hepimiz, meselenin birlik ve bütünlük olduğunu idrak ederek, tercihler kişisel tercihlerden arınarak, her ne olursa olsun. Cumhurun yanında, ’diriliş gençliğin’ onurunu taşıyacağız. Hepimiz Türkiye Cumhuriyetinin ’dirilişi’ için varız. Biz hepimiz böyle bir milli diriliş teşkilatıyız" ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 00:41
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