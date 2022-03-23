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Medya Diriliş Ertuğrul'un yapımcısına İngiltere'den ödül
Medya

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısına İngiltere'den ödül

Türkiye ve dünyada ilgiyle izlenen, başarılı Türk yapımı Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Kemal Tekden’e İngiltere'de yayınlanan magazin ve yaşam dergisi SleekAsian tarafından yılın "en iyi yapımcısı" ödülü verildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 19:41:00 -
Diriliş Ertuğrul'un yapımcısına İngiltere'den ödül

 yeniakit  Ankara 

2014-2019'da TRT’de yayınlanan ve dünya çapında üne kavuşan Diriliş Ertuğrul’un başarısı takdir edilmeye devam ediyor. Pakistan asıllı İngiliz vatandaşları tarafında Londra'daki The Royal Regency Salonu'nda düzenlenen programda Diriliş Ertuğrul yapımcısı ve başrol oyuncusuna ödül verildi.

Lordlar kamarası üyeleri de katıldı

Programa, İngiliz Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarasının üyeleri Qurban Hussain ve Wajid Khan, Muhalefetteki İşçi Partisinin gölge Adalet Bakanı Imran Hussain, Avrupa Parlamentosu eski üyesi Sajjad Karim ve Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan da katıldı.

Kemal Tekden'e "En İyi Yapımcı" Ödülü

Dizinin yapımcısı Kemal Tekden "en iyi yapımcı" ödülüne layık görülürken, ödülü kızı Nurbanu Tekden aldı.

Engin Altan'a "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü

İngiltere'de yayınlanan magazin ve yaşam dergisi SleekAsian dergisi, Düzyatan'a "en iyi erkek oyuncu" ödülü verdi. Öte yandan, yapımcı Ümit Sönmez'in sahibi olduğu RGB Medya-Yapım'a da "organizasyon" ödülü verildi.

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