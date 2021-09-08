Diriliş Ertuğrul'dan Masumlar Apartmanı'na bomba transfer iddiası!

Masumlar Apartmanı 2.sezonun başlamasına birkaç gün kaldı. Dizinin ikinci sezonu 14 Eylül Salı günü başlıyor. Bir hafta kadar sonra yayınlanacak olan yeni sezon ilk bölümünde neler olacağını da görmeye başladık. Çünkü bunu gösteren bir fragman yayınlandı. Masumlar Apartmanı 2.sezon 2.tanıtımı adıyla yayınlanan fragman, adeta neler olacağını özetliyor gibi.

Yeni oyuncu kim?

Fragmanda görülen bir oyuncu ile ilgili sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı. Yeni sezon tanıtımında yüzünün bir kısmı gözüken oyuncunun Diriliş Ertuğrul ve Uyanış Büyük Selçuklu dizilerinde oynayan Kaan Taşaner olduğu ileri sürüldü.

Diziye dahil olan yeni oyuncunun kim olduğu heniz bilinmezken yeni sezonun başlamasıyla birlikte bu sorunun cevabı da yanıt bulmuş olacak.