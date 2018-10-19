Diriliş Ertuğrul'dan bomba fragman! Osman Bey'e ne oldu?

Çarşamba akşamlarının fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'un, 5. sezonunun ilk tanıtım filmi yayınlandı.

Diriliş Ertuğrul 5. sezonda neler olacak?

Diriliş Ertuğrul'un 5. sezonu merakla beklenirken TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan'dan diziye ilişkin ipuçları geldi. İşte Kurtuluş Zeydan'ın Vatan gazetesine yaptığı açıklamalardan satırbaşları: Dizinin isminin Diriliş Osman Gazi değil bu sene de Diriliş Ertuğrul olacağını söyleyen Zeydan, ''Hikaye dönüşüyor. Tarihsel süreçte Kayı obasının yükselişi ana aksımız olarak devam ediyor. Ama Ertuğrul Söğüt'e yerleşiyor'' dedi.