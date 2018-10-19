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Diriliş Ertuğrul'dan bomba fragman! Osman Bey'e ne oldu?

TRT 1'in merakla beklenen dönem dizisi Diriliş Ertuğrul 122.bölüm fragmanı için geri sayım başladı. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ tarafından yapılan açıklamaya göre Diriliş Ertuğrul 5.sezon tanıtımı 19 Ekim cuma saat 21:00'da yayınlanacak. Oyuncu kadrosunda değişikliğe giden Diriliş'in yeni sezona bomba gibi başlayacak..

19 Ekim 2018 Cuma 22:13

Çarşamba akşamlarının fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'un, 5. sezonunun ilk tanıtım filmi yayınlandı.

Diriliş Ertuğrul 5. sezonda neler olacak?

Diriliş Ertuğrul'un 5. sezonu merakla beklenirken TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan'dan diziye ilişkin ipuçları geldi. İşte Kurtuluş Zeydan'ın Vatan gazetesine yaptığı açıklamalardan satırbaşları: Dizinin isminin Diriliş Osman Gazi değil bu sene de Diriliş Ertuğrul olacağını söyleyen Zeydan, ''Hikaye dönüşüyor. Tarihsel süreçte Kayı obasının yükselişi ana aksımız olarak devam ediyor. Ama Ertuğrul Söğüt'e yerleşiyor'' dedi.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 22:13
  1. Diriliş Ertuğrul
  2. Osman Gazi

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