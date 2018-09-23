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Diriliş Ertuğrul'dan Afrin'e büyük destek!

"Diriliş Ertuğrul" dizisinin yapımcısı ve Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, TSK'nın Zeytin Dalı Harekatıyla güvenli bölge haline getirdiği Suriye'nin Afrin ilçesine ilkokul ve hastane yaptırdı

23 Eylül 2018 Pazar 15:53
Diriliş Ertuğrul'dan Afrin'e büyük destek!

"Diriliş Ertuğrul" dizisinin yapımcısı ve Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, Zeytin Dalı Harekatıyla terörden temizlenen Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde ilkokul ve hastane yaptırdı.

Tekden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin terörden arındırdığı Afrin'e bağlı köylerdeki açılışlar için Suriye'ye gitmek üzere Kilis'e geldiklerini belirtti.

Türk ordusunun ülkeyi ve sınırlarını güvenli hale getirmek, mazlum insanlara destek olmak adına bölgeye müdahalede bulunduğunu anımsatan Tekden, insanlık adına atılan bu tür adımlarda, devletin yalnız bırakılmaması gerektiğine işaret etti.

Tekden, şunları kaydetti:

"Oradaki insanları hem kazanmak hem de onlara yardım etmek bizlerin görevi. Özellikle aydın insanların, sanatçı insanların daha da duygusal olduğunu biliyoruz. Bu tür olaylara destek vermelerini arzu ediyorum. Biz de bunun bir örneğini yapıyoruz. Afrin bölgesinde bir ilk olarak okul ve hastane açıyoruz. Bu bizim için mutluluk kaynağı. Tüm aydınlar ve sanat camiası bu tür meselelere daha hassas davranmalı. Bana göre onlar lider ve önder insanlardır. Toplumun önünde gitmesi ve daha duyarlı olması gereken insanlardır."

Toplumun sanatçılara değer verdiğini, sanatçıların da verilen değerin karşılığında mağdurların ve mazlumların yanında olması gerektiğini dile getiren Tekden, "Savaşla veya buna benzer afetler sonucu mağdur olmuş insanların ellerinden tutmak sanatçıların, aydınların görevidir." dedi.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 15:53
  1. Kilis
  2. Diriliş Ertuğrul dizisi
  3. Kemal Tekden
  4. Diriliş Ertuğrul yapımcısı
  5. Afrin
  6. Suriye
  7. Afrin'de büyük destek

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