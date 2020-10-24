Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdühamid Yunan spikeri çıldırttı

Türkiye ile ilgili yaptığı analizlerle tanınan Yunan spiker İoannis Theodoratos, bu kez Türkiye'de yayınlanan tarihi dizileri konu edindi. Theodoratos, Türkiye'nin bu dizilerle Türklerin ulusal bilinçlerini inşa ettiğini söyleyerek Yunanlılara çağrıda bulundu.

"Bu yumuşak savaş"

Yunan spiker Theodoratos, yaptığı analizde "Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamid" dizilerini ele aldı. Yunanlıların böyle bir tarih dizisi yapamadığından yakınan Theodoratos, Türk dizilerinden ve verdiği mesajlardan övgüyle bahsederek bunun yumuşak bir savaş olduğunu ve düşman olarak adlandırdığı Türkiye'nin bu şekilde Yunanistan'ın üzerine gittiğini söyledi.