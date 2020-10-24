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Dünya Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdühamid Yunan spikeri çıldırttı
Dünya

Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdühamid Yunan spikeri çıldırttı

Türkiye'de yapılan tarihi diziler hakkında analizde bulunan Yunan spiker İoannis Theodoratos, bu dizilerin yumuşak savaş taktiği olduğunu belirterek kendi ülkesinin bunları yapamamasından yakındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 12:38:00 - 2020-10-24 12:40:31

Türkiye ile ilgili yaptığı analizlerle tanınan Yunan spiker İoannis Theodoratos, bu kez Türkiye'de yayınlanan tarihi dizileri konu edindi. Theodoratos, Türkiye'nin bu dizilerle Türklerin ulusal bilinçlerini inşa ettiğini söyleyerek Yunanlılara çağrıda bulundu.

"Bu yumuşak savaş"

Yunan spiker Theodoratos, yaptığı analizde "Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamid" dizilerini ele aldı. Yunanlıların böyle bir tarih dizisi yapamadığından yakınan Theodoratos, Türk dizilerinden ve verdiği mesajlardan övgüyle bahsederek bunun yumuşak bir savaş olduğunu ve düşman olarak adlandırdığı Türkiye'nin bu şekilde Yunanistan'ın üzerine gittiğini söyledi.

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Diriliş Ertuğrul'u izleyen İngilizler bakın ne yapmış

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Yorumlar

mehmet

daha çok rahatsız olacaksınız öpüldünüz :)
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Ümit

Biz ki; Yunanistanın, Bulgaristanın, Trakyanın, Romanyanın (eflak, erdel, boğdan) Ukraynanın, Kırımın, Kafkasyanın, Macaristanın, polonyanın bir kısmının, Avusturyanın bir kısmının, sırbistanın, kosavanın, bosnanın, hırvatistanın, karadağın, makedonyanın slovenyanın, slovakyanın bir kısmının, mısırın, filistinin, lübnanın, suriyenin, ırakın, ortadoğunun, arabistanın, sudanın, nijerin, somalinin, libyanın, tunusun, cezayirin, fas'ın, moritanyanın, malinin,kuveytin ESKİ SAHİBİYİM, sen ki bunca vilayetten (ülkeden) sadece bir tanesi olan Yunansın! Haddini bil!
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