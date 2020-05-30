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Medya

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın İstanbul'un fethi paylaşımı olay oldu

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcı Mehmet Bozdağ'ın İstanbul'un fethine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük beğeni aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 17:17:00 -

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

"Dombra" şarkısının bestecisi Kazak sanatçı Arslanbek Sultanbekov kendine has yorumladığı İstanbul'un fethi 'Fetih Marşı'nı paylaşan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han ve şanlı ordusunu dualarla yad ettiğimiz bu kutlu günde, Arslanbek Sultanbekov’un özgün yorumuyla, Bozdağ Film Yapım etiketiyle yayınlanan ‘Fetih Marşı ‘ Youtube kanalımızda yayında!"

 

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