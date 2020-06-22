Diriliş Ertuğrul Pakistan'daki o sorunu bitirdi

Diriliş Ertuğrul dizisi Ramazan ayı ile birlikte Pakistan’da devlet televizyonu olan PTV’de, Urduca olarak gösterilmeye başlanmıştı. Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Nurettin Sönmez, Cengiz Coşkun, Hülya Darcan, Didem Balcın gibi isimlerin yer aldığı dizi Diriliş Ertuğrul, bu ülkede de büyük bir yankı buldu.



Pakistanlı izleyiciler hem dizinin hayranı oldu hem de gurur duyduklarını belirten yorumlarıyla sosyal medyada büyük bir etkileşim dalgası oluşturdu. Ancak ülke içinde dizinin devlet televizyonu tarafından yayınlanmasına karşı olanlar da vardı.

Bu isimlerden birisi de ülkenin önemli oyuncularından Shaan Shahid idi. Pakistan merkezli Dawn’ın haberine göre oyuncu Shahid, Diriliş Ertuğrul’un PTV’de yayınlanmasına karşı duruşunu değiştirdi. Dizinin tamamını izledikten sonra fikrinin değiştiğini anlatan oyuncu, Diriliş Ertuğrul’u ‘tam bir başyapıt’ olarak yorumladı. Oyunculuk performanslarına hayran kaldığını, çok iyi bir yapım ve teknik yönetim sergilendiğini belirten Pakistanlı oyuncu, 25 yıldır devlet kanalında böyle bir başyapıt sunulmadığını ifade etti.

Devlet kanalına eleştiri dalgasını bitirdi

Shahid, vatandaşların vergileriyle ayakta duran PTV’de Diriliş Ertuğrul gibi bir başyapıt sunulamadığını anladığı için fikrini değiştirdiğini anlattı. Dizi ülkede devlet kanalına muhalefet yapanların bile takdirini kazanarak, büyük bir eleştiri dalgasını bitirdi.