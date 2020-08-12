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Medya

Diriliş Ertuğrul oyuncusunun yeni dizisi belli oldu

İzlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinde Sırma Hatun rolünü oynayan Öykü Çelik Show TV için hazırlanan Şeref Sözü dizisinde izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 15:36:00 -
Diriliş Ertuğrul oyuncusunun yeni dizisi belli oldu

Diriliş Ertuğrul dizisinde Sırma Hatun rolüyle ekranlara gelen Öykü Çelik, yeni sezonda yeni bir projeyle izleyicinin karşısına çıkacak. İzlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinde başarılı bir sınav veren Çelik, önümüzdeki sezonda Show TV ekranlarında görülecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı kulis bilgisine göre Öykü Çelik, yeni sezonda Show TV için hazırlanan Şeref Sözü dizisinde rol alacak. İzmir'de çekilecek olan Şeref Sözü dizisinin yönetmenliğini Cevdet Mercan yapacak.

Dizinin şimdilik bilinen oyuncuları, Sude Zülal Güler, Hülya Korel ve Hülya Şen olarak kesinleşti.

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