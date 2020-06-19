Diriliş Ertuğrul oyuncusu Pakistan’ı adeta salladı

Diriliş Ertuğrul dizisinin dünyaya yayılmasından en büyük faydalarından birisi de oyuncularımızın farklı ülkelerde büyük popülerlik kazanması oldu. Pakistan’da bir süre önce Urduca olarak yayınlanmaya başlanan Diriliş Ertuğrul dizisi, ülkede müthiş bir fırtına estirdi.

Dizi patlama yaptı

Türk dizisinin Pakistan halkı üzerindeki etkisi sosyal medyada patlama olarak dönüş yaptı. Engin Altan Düzyatan gibi, Esra Bilgiç de ülkede en çok konuşulan isimler arasına girdi. Sosyal medyada Esra Bilgiç hayranlığı da ülkede giderek artıyor.

Bu durumu dikkate alan Hello dergisinin Pakistan versiyonunda Esra Bilgiç kapak konusu oldu. Oyuncuyu Pakistan halkına tanıtan dergi, büyük beğeni topladı. Esra Bilgiç de derginin kapağını instagram hesabından yayınlayarak, başarısını kutladı.



Esra Bilgiç, “Merhaba! Pakistan Haziran dijital sayısı çıktı ve ben kapaktayım! Tüm ekibime teşekkür ederim” notuyla kapak fotoğrafını yayınladı.