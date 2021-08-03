Diriliş Ertuğrul Korkut Bey (Hüseyin Özay) öldü mü?

Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Bey’in babası Ertuğrul Bey’in hayatını konu alan Diriliş Ertuğrul dizisinde Hayma Hatun’un abisi, Ertuğrul Bey’in de dayısı olan Korkut Bey’i Hüseyin Özay canlandırmıştı. Hüseyin Özay hayatını kaybetti.

Hüseyin Özay kimdir, nerelidir?

62 yaşındaki oyuncu Hüseyin Özay'ın hayatını kaybettiğini açıklandı. Hüseyin Özay, 1 Ocak 1959 yılında Samsun Vezirköprü'de dünyaya geldi. Samsun Belediyesi konservatuarına yazılarak tiyatro eğitim almaya başladı. 1986'da TRT'nin seslendirme sınavına başvurdu ve beş bin kişinin başvurduğu bu sınavda seçilen 69 kişi arasında yer aldı. Hüseyin Özay, seslendirme sanatçısı olarak görev yaparken 1980 yılında tiyatro ile sahnelere adım attı ve ardından birçok tiyatro, dizi ve filmde rol aldı.