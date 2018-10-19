Diriliş Ertuğrul izleyicisine kötü haber!

Oyuncu kadrosunda büyük değişikliğe giden Diriliş Ertuğrul yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz sene Ekim ayının ortalarında başlayan Diriliş Ertuğrul önümüzdeki hafta 5 sezonuyla ekranlarda olması bekleniyordu. Ancak TRT 1 tarafından açıklanan haftalık yayın akışında Diriliş Ertuğrul 122.bölüm yerine "Mehmetçik Kutlu Zafer" yer aldı. Yani önümüzdeki haftada yeni bölümü yayınlanmayacak.

Bununla birlikte ekranlardaki tüm dizilerin yeni sezonları başlarken, Diriliş Ertuğrul'dan ise yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Fakat yapımcı tarafından yapılan açıklamaya göre çok kısa sürede fragman yayınlanacak ve yeni sezon tarihi belli olacak.

Diriliş Ertuğrul neden geç başladı?

Yeni sezonda hikayenin tamamen değişeceği ve zaman atlaması yaşanacak olan Diriliş Ertuğrul'da, Ertuğrul Bey yaşlanmış olarak ekrana gelecek. Platosu tamamen yenilenen ve çok sayıda yeni oyuncunun katılacağı Diriliş Ertuğrul yeni sezonda, son yaşananlardan 15 yıl sonrası anlatılacak. Detaylı çekimlerin özenle yapılması sebebiyle Diriliş Ertuğrul dizisi bir türlü başlayamadı. Fakat Kasım ayı itibariyle TRT 1'de sevenlerinin karşısına çıkacak.

Diriliş Ertuğrul 5. sezonda neler olacak?

Diriliş Ertuğrul'un 5. sezonu merakla beklenirken TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan'dan diziye ilişkin ipuçları geldi. İşte Kurtuluş Zeydan'ın Vatan gazetesine yaptığı açıklamalardan satırbaşları: Dizinin isminin Diriliş Osman Gazi değil bu sene de Diriliş Ertuğrul olacağını söyleyen Zeydan, ''Hikaye dönüşüyor. Tarihsel süreçte Kayı obasının yükselişi ana aksımız olarak devam ediyor. Ama Ertuğrul Söğüt'e yerleşiyor'' dedi.