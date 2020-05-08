#DirenGazi dediler! Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde provokasyon
Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden terör örgütü DHKP-C'nin talimatıyla ölüm orucu tutan Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek, yine DHKP-C'nin talimatıyla ölüm orucunu bırakmıştı. Gökçek tedavi edilmek üzere kaldırıldığı hastanede öldü. Gökçek'in cenazesinde ise provokasyon yapmak isteyenlere polis müdahale etti.
Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden terör örgütü DHKP-C'nin talimatıyla ölüm orucu tutan Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek, yine DHKP-C'nin talimatıyla ölüm orucunu bırakmıştı.
Savcı Kiraz’ı şehit eden terör örgütü DHKP-C'ye yakınlığıyla bilinen Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tedavi edilmek üzere kaldırıldığı hastanede öldüğü bildirildi.
Provokasyona kalktılar!
DHKP-C'nin talimatıyla ölüm orucuna başlayan İbrahim Gökçek'in cenazesi üzerinden de nemalanmaya çalışıldı. Gazi Mahallesi'nde olay çıkarmaya çalışan provokatörlere polis müdahale etti.