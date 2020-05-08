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Gündem

#DirenGazi dediler! Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde provokasyon

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden terör örgütü DHKP-C'nin talimatıyla ölüm orucu tutan Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek, yine DHKP-C'nin talimatıyla ölüm orucunu bırakmıştı. Gökçek tedavi edilmek üzere kaldırıldığı hastanede öldü. Gökçek'in cenazesinde ise provokasyon yapmak isteyenlere polis müdahale etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 13:06:00 -

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden terör örgütü DHKP-C'nin talimatıyla ölüm orucu tutan Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek, yine DHKP-C'nin talimatıyla ölüm orucunu bırakmıştı.

Savcı Kiraz’ı şehit eden terör örgütü DHKP-C'ye yakınlığıyla bilinen Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tedavi edilmek üzere kaldırıldığı hastanede öldüğü bildirildi.

Provokasyona kalktılar!

DHKP-C'nin talimatıyla ölüm orucuna başlayan İbrahim Gökçek'in cenazesi üzerinden de nemalanmaya çalışıldı. Gazi Mahallesi'nde olay çıkarmaya çalışan provokatörlere polis müdahale etti.

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