Direksiyonda rahatsızlandı, petrol ofisinin bahçesine daldı Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü önce kamyona sonra petrol ofisinin bahçesindeki ağaca çarptı.

Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü önce kamyona sonra petrol ofisinin bahçesindeki ağaca çarptı. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selim Ö. 43 KG 532 plakalı özel aracını kullanırken direksiyon başında rahatsızlandı. Rahatsızlanan sürücü aracın kontrolünü kaybetti.O anda aynı istikamette seyir halinde bulunan kamyona ardından bir petrol istasyonununda bulunan ağacına çarptı. Ağaca çarpan araç dururken ağaç çarpmanın etkisiyle devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.

O anlar ise petrol istasyonunun güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.