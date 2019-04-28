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Direksiyonda baygınlık geçiren sürücü, felakete neden oldu!

Rusya'nın Tyumen kentinde seyir halindeyken baygınlık geçiren sürücü, zincirleme trafik kazasına neden oldu. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.

28 Nisan 2019 Pazar 12:44

Rusya'da direksiyon başında baygınlık geçirdiği öne sürülen bir sürücü zincirleme kazaya neden oldu.

Kaza, Rusya'nın Tyumen kentinde meydana geldi. Seyir halindeki araçların yol kameralarınca kaydedilen kazada, ara sokaktan hızla çıkan turuncu renkli bir cipin, ana caddede seyir halindeki araçlara çarptığı ve araçları yol kenarına savurduğu görülüyor.

Yerel medya, cipin 51 yaşındaki sürücüsü ile beraber, çarptığı araçlarda bulunan 2 kadının yaralandığını; birçok araçta maddi hasar oluştuğunu duyurdu. Hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki kadının yoğun bakımda olduğu belirtildi.

Kazaya neden olan araç sürücüsünün avukatı ise müvekkilinin 'kaza öncesi araçta baygınlık geçirdiğini' iddia etti.

Polis, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

 

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 12:44
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