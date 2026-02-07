Direksiyon hakimiyetini kaybetti! Kamyonet dereye uçtu
Antalya’nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet dereye uçtu. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kaza, Kavaklı Mahallesinde Sarılar Mahallesi istikametine seyir halindeki Emine İ.'nin kullandığı 07 ADH 233 plakalı kamyonet, Kavaklı Mezarlığı yanında bulunan dereye uçtu. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, kamyonet olay yerine çağrılan vinç yardımıyla dereden çıkarıldı.
Dereye sık sık araç düştüğüne dikkat çeken Kavaklı Mahalle Muhtarı Mehmet Tuncer, "Bu derenin acilen künk döşenerek kapatılması gerekiyor. Kazaların önüne geçmenin yanında mahallemiz ve mezarlığa gelen vatandaşlarımız için güzel bir park oluşturulabilir. Yetkililerden bir an önce bu talebimizi yerine getirmelerini bekliyoruz" dedi.
