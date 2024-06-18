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Yaşam Direksiyon hakimiyetini kaybedince felaket yaşandı
Yaşam

Direksiyon hakimiyetini kaybedince felaket yaşandı

Yeniakit Publisher
2024-06-18 01:09:00 -
Direksiyon hakimiyetini kaybedince felaket yaşandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki menfeze çarpan bir otomobildeki anne hayatını kaybederken 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kahta-Diyarbakır yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal Özdemir yönetimindeki 02 SA 531 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki menfeze çarptı. Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte M.Ö. (2), Y.Ö. (5), E.Ö. (15), M.Ö. (8), M.Ö. (9), E.Ö. (34) yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine jandarma, 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan çocukların annesi olduğu öğrenilen Esmer Özdemir'in (34) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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