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Yaşam Direksiyon başında yemek yiyen şoföre para cezası
Yaşam

Direksiyon başında yemek yiyen şoföre para cezası

Konya'da seyir halindeki bir minibüs sürücüsü direksiyon başında yemek yiyerek kazaya davetiye çıkardı. Görüntüleri ortaya çıkan şoföre para cezası uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 20:56:00 -
Direksiyon başında yemek yiyen şoföre para cezası

Konya'da direksiyon başında yemek yiyerek araç kullanan minibüs sürücüsüne ceza kesildi.

Direksiyon başında yemek yedi

Konya İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı haber siteleri ve sosyal medya platformlarında, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförünün, direksiyon başında yemek yiyerek araç kullandığı görüntülerinin yayımlandığı belirtildi.

Para cezası kesildi

Bununz üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalar sonucunda sürücünün tespit edildiği ifade edilen açıklamada, sürücüye "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, sürücünün belgesine de 20 ceza puanı eklendiği kaydedildi.

 

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