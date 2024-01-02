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Yerel Direğe çarpan otomobil kağıt gibi ortadan büküldü!
Yerel

Direğe çarpan otomobil kağıt gibi ortadan büküldü!

Yeniakit Publisher
2024-01-02 23:51:00 - 2024-01-02 23:53:27

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde direğe çarpan otomobil ortadan bükülürken, kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, M.A. yönetimindeki 38 M.A. 7419 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu direğe çarparak, ortadan büküldü.

Ekipler sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan M.A. ve 3 yolcuyu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Otomobil çekici ile kaldırıldı.

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