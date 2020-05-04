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Aktüel

Direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya’da bir otomobile ardından aydınlatma direğine çarparak hurdaya dönen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti, yanındaki yolcu yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 23:37:48 -
Direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya’da bir otomobile ardından aydınlatma direğine çarparak hurdaya dönen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti, yanındaki yolcu yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, saat 21.45 sırasında Kepez ilçesi Şafak Mahallesi 75’inci Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmail Alınmış (39) idaresindeki 07 FC516 plakalı otomobil, Akdeniz Sanayi Sitesi 1 numaralı giriş kavşak sisteminden sonra iddiaya göre önünde ilerleyen Mehmet K. yönetimindeki otomobile çarptı. Ardından 07 FC516 plakalı otomobil, önce kaldırıma çıktı ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada otomobilin motor kısmı yerinden fırlarken, araç hurdaya döndü. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Otomobilde sıkışan İsmail Alınmış ve yanındaki yolcu Uğur Doğan itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde İsmail Alınmış’ın hayatını kaybettiğini belirdi. Yaralı kurtarılan Doğan ise ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Alınmış’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İki araç kaza yerinden çekilirken, Mehmet K, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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