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Dünya Diplomat savaşlarına Fransa da katıldı
Dünya

Diplomat savaşlarına Fransa da katıldı

Almanya'nın ardından Fransa'da çok sayıda Rus diplomatı istenmeyen kişi olarak duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 00:01:00 -
Diplomat savaşlarına Fransa da katıldı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaş, bir ayı aşkın süredir devam ediyor.

Rus saldırılarına karşı mücadelesini sürdüren Ukrayna'ya Batılı ülkelerin desteği de sürüyor.

ABD, Almanya başta olmak üzere birçok Batılı ülke, Rusya'ya yönelik yaptırım uyguluyor.

Almanya'nın Rus diplomat kararı sonrası Fransa'dan da bir açıklama geldi.

Fransa, Rus diplomatları sınır dışı ediyor

Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Fransa bu akşam, faaliyetleri güvenlik çıkarlarımıza aykırı olan Fransa’ya atanmış diplomatik statüye sahip birçok Rus personelini sınır dışı etmeye karar verdi" denildi.

Önceliğin Fransızların ve Avrupalıların güvenliğini sağlamak olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu eylem, ortak bir Avrupa yaklaşımının parçasıdır. İlk sorumluluğumuz her zaman Fransız halkının ve Avrupalıların güvenliğini sağlamaktır" denildi.

Diplomatik kaynaklar, sınır dışı edilecek olan Rus diplomat sayısının 35 olduğunu açıkladı.

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