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Gündem Diplomat İstanbul'da intihar etti
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Diplomat İstanbul'da intihar etti

Liberyalı diplomat Aberkah Samuel Kkwam, İstanbul Havalimanı'nda eşi ve çocukları önünde intihar etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 16:20:00 -
Diplomat İstanbul'da intihar etti

Diplomatik pasaport sahibi Liberyalı Aberkah Samuel Kkwame, İstanbul Havalimanı'nda intihar etti.

Diplomatik pasaportu olduğu öğrenilen Liberya asıllı Aberkah Samuel Kkwame, eşi ve çocuklarıyla birlikte ülkelerine dönmek için öğle saatlerinde taksiyle İstanbul Havalimanı'na geldi. Taksiden inen Samuel Kkwame birkaç adım attıktan sonra 2'nolu kapının bulunduğu alandan 20 metre yükseklikten kendini aşağıya bırakarak eşi ve çocuklarının gözü önünde yaşamına son verdi.

Sağlık ve polis ekipleri olay yerine gelirken diplomata ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Tüm müdahalelere rağmen Kkwame, hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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