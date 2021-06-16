Diploma notu nereden öğrenilir?
Diploma notu sorgulama işlemi araştırılıyor. Okulların kapanmasına kısa bir süre kalan eğitim öğretim ilk, orta ve lise öğretimi sona eren öğrenciler diplomalarını nasıl öğrenebileceğini, diploma notlarını online ortamdan nasıl sorgulayacağını merak ediyor. Bu kapsamda MEB ilkokul diploma notu, ortaokul diploma notu, lise diploma notu nasıl sorgulanır? soruları araştırılıyor. Peki, ilkokul diploma notu, ortaokul diploma notu, lise diploma notu nasıl öğrenilir? İşte konuya ilişkin detaylar...
Geçtiğimiz günlerde 40 milyon kullanıcı sayısına ulaşan e-devlet üzerinden resmi kurumlara ait farklı işlemler gerçekleştirilebiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde eğitim gören öğrenciler diplomalarını nasıl öğreneceğini sorguluyor. Peki, diploma nasıl öğrenilir?
MEB E-Okul öğrenci diploma notu sorgulama
Diploma notunuzu E Okul-Öğrenci Girişi ile sisteme girerek öğrenebilirsiniz. e-okul sistemi okulların kapanmasıyla biraz rahatlarken LYS, TEOG ve PYBS sınavı sonrası yine öğrencilerin en çok ziyaret ettiği siteler arasında... e-okul'a öğrencinin T.C. kimlik numarası ve öğrencinin okul numarasını girmeniz gerekmektedir. Bu bölümde öğrencinin okul ile ilgili bütün bilgileri bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hizmete açılmış olan E-Okul sistemi ile birlikte artık velisi olduğunuz öğrenci ile ilgili birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Öğrenciler ve veliler e-okul sistemine girerek öğrencilerin devamsızlık bilgisi, sınav sonuçları, not kartı gibi bilgilerin hepsine ulaşabilirler. Yöneticiler de e-okul sistemi ile öğrencilerin nakil işlemlerini, kayıt yenileme ve silme işlemlerini internet üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilmektedirler. Milli Eğitim Bakanlığının geliştirmiş olduğu bu sistem 2 bölümden oluşmaktadır.
E-Okul takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi 2017 ile veliler çocuklarının ikinci dönem notlarını görüp, takdir ve teşekkür hesaplaması yapabilir. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi 2017 ile veliler ayrıca çocuklarının ders notlarını, sınav sonuçlarını ve devamsızlık bilgilerini istedikleri zaman online olarak sorgulayabilirler.
Velilerin ve öğrencilerin girebildiği e-okul veli bilgilendirme sistemine öğrencinin T.C. kimlik numarası ve öğrencinin okul numarasını girmeniz gerekmektedir. Bu bölümde öğrencinin okul ile ilgili bütün bilgileri bulunmaktadır.
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Mezuniyet belgesi nasıl alınır?
İş başvuruları ve Askerlik işlemleri gibi farklı durumlarda ihtiyaç duyulan diploma örneği e-devlet’in kullanımının yaygınlaşmaya başlamasının ardından daha kolay alınmaya başlamıştı. Üniversite mezunlarının YÖK üzerinden, lise mezunlarının ise MEB üzerinden mezuniyet belgesi alabildiği işlemler e-devlet’in ilgili linklerinden yapılabiliyor.