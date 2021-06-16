Diploma notu nereden öğrenilir?

Geçtiğimiz günlerde 40 milyon kullanıcı sayısına ulaşan e-devlet üzerinden resmi kurumlara ait farklı işlemler gerçekleştirilebiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde eğitim gören öğrenciler diplomalarını nasıl öğreneceğini sorguluyor. Peki, diploma nasıl öğrenilir?

MEB E-Okul öğrenci diploma notu sorgulama

Diploma notunuzu E Okul-Öğrenci Girişi ile sisteme girerek öğrenebilirsiniz. e-okul sistemi okulların kapanmasıyla biraz rahatlarken LYS, TEOG ve PYBS sınavı sonrası yine öğrencilerin en çok ziyaret ettiği siteler arasında... e-okul'a öğrencinin T.C. kimlik numarası ve öğrencinin okul numarasını girmeniz gerekmektedir. Bu bölümde öğrencinin okul ile ilgili bütün bilgileri bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hizmete açılmış olan E-Okul sistemi ile birlikte artık velisi olduğunuz öğrenci ile ilgili birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Öğrenciler ve veliler e-okul sistemine girerek öğrencilerin devamsızlık bilgisi, sınav sonuçları, not kartı gibi bilgilerin hepsine ulaşabilirler. Yöneticiler de e-okul sistemi ile öğrencilerin nakil işlemlerini, kayıt yenileme ve silme işlemlerini internet üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilmektedirler. Milli Eğitim Bakanlığının geliştirmiş olduğu bu sistem 2 bölümden oluşmaktadır.

E-Okul takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi 2017 ile veliler çocuklarının ikinci dönem notlarını görüp, takdir ve teşekkür hesaplaması yapabilir. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi 2017 ile veliler ayrıca çocuklarının ders notlarını, sınav sonuçlarını ve devamsızlık bilgilerini istedikleri zaman online olarak sorgulayabilirler.

Velilerin ve öğrencilerin girebildiği e-okul veli bilgilendirme sistemine öğrencinin T.C. kimlik numarası ve öğrencinin okul numarasını girmeniz gerekmektedir. Bu bölümde öğrencinin okul ile ilgili bütün bilgileri bulunmaktadır.

E-Okul öğrenci diploma notu sorgulamak için tıklayın

Mezuniyet belgesi nasıl alınır?

İş başvuruları ve Askerlik işlemleri gibi farklı durumlarda ihtiyaç duyulan diploma örneği e-devlet’in kullanımının yaygınlaşmaya başlamasının ardından daha kolay alınmaya başlamıştı. Üniversite mezunlarının YÖK üzerinden, lise mezunlarının ise MEB üzerinden mezuniyet belgesi alabildiği işlemler e-devlet’in ilgili linklerinden yapılabiliyor.