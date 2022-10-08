Dinle Sayın Karamollaoğlu eski başkan ne diyor: Fetullah Hocaya silahlı terör...

Saadet Partisi eski Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Akit Medya'yı hedef aldı.

17-25'dan sonra dahi, 15 Temmuz darbe sürecine kadarki dönemde FETÖ'nün örgüt olmadığını savunan Kamalak'ı eleştiren ve SP Lideri'nin Fetullah Gülen lehine konuşmalarını hatırlatan Yeni Akit yazarı Halil Kışlacık'ın uyarıları, Akit'i hedef yaptı.

Kamalak geçmişte yaptığı açıklamalarda, 'Fettullah Gülen'in silahlı terör örgütü elebaşı olduğuna inanmadığını söylemişti.'

17 Aralık 2013'den önce, CHP zihniyetinin "hoca" zannederek Fetullah Gülen'e saldırdığı dönemde, aslında Fetullah Gülen'i değil, dindar insanları savunmak isteyen Akit'in bazı başlıklarını kullanarak "FETÖ'ye siz de sahip çıkıştınız" iftirası atan Kamalak, kendisinin 17-25 Aralık'tan sonra dahi, FETÖ'ye sahip çıktığını görmezden gelmişti..

Kamalak şimdi; Fetullah Gülen'in hoca değil, CIA uşağı olduğu anlaşıldıktan sonra ona sahip çıkacak söylemler sergileyen, mensuplarının mağdur olduğunu iddia eden CHP ile ittifakın, AK Parti ile ittifaktan daha iyi olduğunu savunuyor..

Sosyal medyada CHP'nin bu tavrı, "Hoca sandılar, saldırdılar. CIA uşağı çıkınca, sahiplendiler" şeklinde sık sık eleştiriliyor.. Bu gerçeğe rağmen, Kamalak'ın CHP ile ittifakı önermesi ilginç bulunurken, İYİ Parti saflarında faaliyet gösteren oğul Furkan Kamalak, henüz kesinleşmemiş bir dosyadaki avukatlık ücretinin tahsili için Akit'e haciz talebinde bulundu.

Asla Fetullah Gülen terör örgütüyle asla birlikte olmadık

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yakın tarihde katıldığı bir programda, "Fetullah Gülen terör örgütüyle asla birlikte olmadık. 28 Şubat döneminde bile Gülen bizim karşımıza çıktı. Bizim onlarla aynı kanaati taşımamız mümkün değil. " ifadelerini kullanmıştı.