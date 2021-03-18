Hasan Eğrigöz Ankara

AK Parti Hükümeti ile 2007 yılında öğrencilere üniversitelerde, 2013 yılında da kamu personeli olan hanımlara serbestliğini getirerek adeta bir devrim gerçekleştirdiği hatırlatılarak, Diyarbakır’da, “Tesettür Bilincini Arttırma” adlı projenin etkinlikleri başlatıldı. Proje kapsamında Diyarbakır Önder İmam Hatipliler Derneği, Diyarbakır İl merkez ve taşra ilçelerinde başta İmam Hatip okulları olmak üzere tüm okullarda kız öğrencilere yönelik “Dinimi Öğreniyorum, Başımı örtüyorum” adlı projeyi yeniden başlatarak, projeye uyan öğrencilere, “Hediyemiz Başörtüsü olsun” kampanyası kapsamında STK ve vatandaşlar tarafından destek amacıyla bağışlanan başörtüleri hediye ediyor.

Veli ve öğrencilere bilinç

Etkinliklik kapsamında öğrencilere tesettür bilincini kazandırmak amacıyla, öncelikli olarak öğrencilerin velilerine, bu konuda bilinçlendirilmesi için “Çocuklarımıza Örtüyü Nasıl Sevdirebiliriz?” konu başlıklı mektuplar gönderildi. Okullarda projenin tanıtımı yapılarak, “Tesettür Bilincimiz konulu konferans düzenlenecek. Okul koridorlarında “Tesettür Bilincimiz” adını verdiğimiz panolar hazırlanarak farkındalık oluşturmaya çalışılırken, “Hediyemiz başörtüsü olsun” kampanyası Diyarbakır ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyeleri ve velilerin katkı ve desteği ile alınan başörtüleri iki gün içinde yaklaşık 750 adet oldu. Başörtüyü öğrencilere dağıtarak tesettür bilinci ve şuuru ile takmaları sağlanırken, kırsal kesimde bulunan taşra ilçelerdeki okullardaki kız öğrencilerine de başörtülerini temin edilecek.

Diyarbakır ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir, başlatılan bu güzel etkinliğe ilişkin Yeni Akit’e yaptığı açıklamada, şunları dile getirdi:

Tesettür ruhu yeşerecek

“Kız öğrencilerimizin edep, iffet ve hayâ timsali birer gençlik örneği haline gelebilmeleri için üzerimize düşen sorumluluk gereği başörtüsü dağıtımı ile birlikte dinin sosyal yaşam üzerine etkileri hususunda bilgilendirme ve duyarlılığı artırma faaliyeti yürütmüş bulunuyoruz. Şimdiye kadarki başörtü mücadelesi; polisle, bekçiyle, diplomayla, notla, okuldan atılmak ileydi. Şimdiden sonraki mücadelemizde başörtü içinin doldurulması, kızlarımızın İslami şuur ve bilinç ile tesettür ruhunun yeniden yeşermesi olmalıdır. Başörtülü kızlarımızın tesettür mücadelesi şimdi başlıyor. Şimdi kapıda elinde copla ‘buraya giremezsin’ diyen yok. Ama içeri girdikten sonra, Batı tarzı hayat model dayatanlara karşı ihlasla, samimiyetle ve takva ile başörtünün içi doldurulmalıdır. ‘Hediyemiz başörtüsü olsun’ kampanyasına Diyarbakır halkı ve kardeşlerimizin yapmış olduğu destek ve katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Dinin emirleri gereği yaşamayı kendilerine ilke edinen imanın bir gereği olarak hicaba riayet eden sevgili öğrencilerimiz tesettür bilinci ile başörtülerini takmalarını yürekten kutlar, kız çocuklarını bu şuur ve duyarlılığı ile manevi vazifelerini ifa eden tüm mümin ve mümine kardeşlerimi yürekten tebrik ediyoruz.”