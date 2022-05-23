Dini hassasiyeti olanlara yönelik 'Survivor' uyarısını üzerine alındı! Ertuğrul Özkök'ten Hayrettin Karaman'a 'gerici' hakareti

Yeniakit.com.tr

Yeni Şafak gazetesi yazarı İlahiyatçı Hayrettin Karaman, dini hassasiyeti olan okurlarına TV8'de ekrana gelen Survivor ile ilgili uyarıda bulunarak, "İslam dini ve ahlakına ve bizi biz yapan değerlerimize aykırıdır, ayıptır ve günahtır. Bu davranışları içeren bir faaliyete katılmak ve bunu izlemek elbette caiz değildir. Günah işleyerek kazanılan para da helâl olmaz." demişti.

Hürriyet'ten kovulduktan sonra yazılarına "Tansu'ya Mektuplar" adlı köşesinde devam eden 28 Şubat'ın medya tetikçisi Ertuğrul Özkök, Hayrettin Karaman'ın uyarısını üzerine alınarak kendince alay etti.

"Nüfus sayımına göre Türkiye'de kaç günahkâr var" şeklinde çirkin bir başlık kullanan Özkök, uzmanı olmadığı bir alanda ahkam kesti.

Özkök, tepki çeken yazısında şu ifadeleri kullandı:

Bir Survivor'da dört ayrı günah kategorisi

Neden derseniz, Hoca bu eylemde 4 ayrı günah kategorisi var diyor:

BİR: Mahrem olan kadın ve erkek aynı yerde yatabiliyor.

İKİ: Mahrem yerleri açık ve vücutlarını görebiliyor.

ÜÇ: Yarışmayı kazandıklarında birbirlerine sarılabiliyor…

VE DÖRT: Üstelik birbirlerini öpebiliyor…

Tabii bunun doğal sonucu olarak bu programı seyredenler de bu 4 ayrı günahı işlemiş sayılıyor.

Sadık bir Survivor günahkârının fotoğrafı

Kendimden bir örnek vereyim. Bu hesapla ben "Çifte Survivor günahkârıyım." Bildiğiniz gibi hem Dominik’e gidip Survivor’a katıldım, hem de sadık bir günahkâr seyircisiyim. Yani hesaplarda beni çift yazmak lazım.

Ertuğrul Özkök, yazısının devamında, "Türkiye mi ileri gitti, fetvacılar mı geri kaldı?" ifadelerini kullanarak Karaman'a "gerici" hakaretinde bulundu.