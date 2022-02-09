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Gündem "Dinen haram" diyen Ali Erbaş çağrı yaptı: Bırakalım, yeni bir başlangıç yapalım
Gündem

"Dinen haram" diyen Ali Erbaş çağrı yaptı: Bırakalım, yeni bir başlangıç yapalım

Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Dinen haram olan sigarayı bırakalım, yeni bir başlangıç yapalım" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 15:29:00 -
"Dinen haram" diyen Ali Erbaş çağrı yaptı: Bırakalım, yeni bir başlangıç yapalım

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla bu alışkanlığın terk edilmesi çağrısında bulundu.

Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Sigara kullanımı nedeniyle dünyamızda her yıl 7 milyon insan doğrudan, 1.2 milyon insan ise pasif içici olması sebebiyle hayatını kaybediyor" dedi.

"Sevdiklerimiz ve sağlığımız için Dünya Sigarayı Bırakma Günü vesilesiyle yeni bir başlangıç yapalım" diyen Erbaş, "Dinen haram olan sigarayı bırakalım" ifadesini kullandı.

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