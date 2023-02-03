  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bill Gates'ten olay açıklama! Haberi dünyaya böyle duyurdu: Mars'a gideceğime aşıyla hayat kurtarırım

ABD "casusluk faaliyeti" olarak nitelemişti! Uçan balonu sahiplendiler

Altın, dolar, gümüş derken İslam Memiş borsaya girecekleri uyarmıştı haklı çıktı! Şimdi ikinci uyarı geldi: O rakama düşecek

İndirim sadece 10 gün sürdü... CHP'li belediyeden suya bir zam daha

İnanılmaz ama gerçek! Putin: Artık tam 80 yıl sonra yine Alman tanklarıyla karşı karşıyayız!

Ülkeyi karıştıran olay! Ortaokul öğrencileri öğretmen ve polisleri rehin aldı

Bakan Kurum'dan açıklama! Rekor bekliyor: Ben inanıyorum ki...

Binlerce yıllık keşif: İlk defa Kuzey Britanya’daki yerde bulundu! En eski insan kalıntıları keşfedildi

6'lı masayı karıştıracak anket! Listeye giremeyen liderler var

Bakan Akar, mevkidaşıyla görüştü! İmzalar atıldı
Dünya 'Dine saygısız davranıyorlar' Wikipedia'ya erişimi yavaşlattılar!
Dünya

'Dine saygısız davranıyorlar' Wikipedia'ya erişimi yavaşlattılar!

Wikipedia'ya erişimi 48 saatliğine yavaşlatan Pakistan, karara gerekçe olarak, dini değerlere saygısız içerikleri gösterdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 22:43:00 -
'Dine saygısız davranıyorlar' Wikipedia'ya erişimi yavaşlattılar!

Pakistan, ülke genelinde Wikipedia'ya erişimi 48 saatliğine yavaşlattı.

Pakistan Telekomünikasyon Otoritesi (PTA), erişim yavaşlatmaya gerekçe olarak, dini değerleri hedef alan içeriklerin, uyarılara rağmen kaldırılmamasını gösterdi.

Uzun süreli de yasaklanabilir!

PTA’dan yapılan açıklamada, Wikipedia’dan söz konusu içeriklerin kaldırılmasının talep edildiği ancak platformun buna olumlu cevap vermediği belirtildi.

PTA'nın açıklamasında, Wikipedia'nın söz konusu içerikleri kaldırmaması halinde, Pakistan’da uzun süreli yasaklanacağı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23