'Dine saygısız davranıyorlar' Wikipedia'ya erişimi yavaşlattılar!
Wikipedia'ya erişimi 48 saatliğine yavaşlatan Pakistan, karara gerekçe olarak, dini değerlere saygısız içerikleri gösterdi.
Pakistan, ülke genelinde Wikipedia'ya erişimi 48 saatliğine yavaşlattı.
Pakistan Telekomünikasyon Otoritesi (PTA), erişim yavaşlatmaya gerekçe olarak, dini değerleri hedef alan içeriklerin, uyarılara rağmen kaldırılmamasını gösterdi.
Uzun süreli de yasaklanabilir!
PTA’dan yapılan açıklamada, Wikipedia’dan söz konusu içeriklerin kaldırılmasının talep edildiği ancak platformun buna olumlu cevap vermediği belirtildi.
PTA'nın açıklamasında, Wikipedia'nın söz konusu içerikleri kaldırmaması halinde, Pakistan’da uzun süreli yasaklanacağı belirtildi.