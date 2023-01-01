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Dünya Dindar Yahudiler utanç içinde başlarını çevirdiler! İsrail meclisinde eşcinsel başkan
Dünya

Dindar Yahudiler utanç içinde başlarını çevirdiler! İsrail meclisinde eşcinsel başkan

Meclis Başkanlığına eski Adalet Bakanı Amir Ohana getirildi ve ilk konuşmasında eşcinsel olduğunu alenen beyan ederek dinleyiciler koltuğunda oturan eşi ve çocuklarına da teşekkür etti. Eşiyle ilgili "Benim ikinci yarım" dedi. Dindar parti üyeleri ise utanç içinde başını çevirdiler.

Yeniakit Publisher
2023-01-01 12:25:00 -
Dindar Yahudiler utanç içinde başlarını çevirdiler! İsrail meclisinde eşcinsel başkan

Dindar Parti üyeleri ise Ohana'nın konuşması esnasında yüzlerini çevirdiler veya başlarını sıralara dayadılar. Bu bir protestodan çok ben seninle oynamıyorumun çocukça gösterisiydi. Belli ki bu hareket ile seçmenlerine  mesaj veriyorlardı.

DİNDAR ÜYELER BAŞLARINI ÇEVİRDİ

Ama herkes de  Meclis Başkanı seçiminde  Dindar Parti Milletvekillerini de  bütün koalisyon üyeleri ile birlikte olumlu oy kullandıklarını ve bu oylarla bu milletvekilinin seçildiğini biliyor. Aynı sırada da İsrail parlamentosu dışında  2000 kadar LGBT üyesi  hükümeti protesto etmekteydiler. Bu hükümet en ünlü eşcinseli Parlamento Başkanı olarak seçmesine rağmen kimi neden protesto ettikleri de ayrı bir soru işareti idi.

Evet Dindarları protesto ediyorlar ama zaten adamı seçerek bu kesimdekilerin zarar görmeyecekleri fiilen ifade edilmiş olmakla da kalmıyor gerek Başbakan Natanyahu gerekse Meclis Başkanı Amir Ohana bu hükümette  LGBT'lerin ve bu konumdaki ailelerin zarar göremeyeceğini beyan ettiler. Amir Ohana "Bu meclis ve hükümet  benim gibi olan ailelere ve çocuklarına  zarar vermeyecektir" diyerek son noktayı koydu.

Bu ifadeler Likud'un koalisyon ortaklarının  ifadelerinden endişe duyanlar için verilmiş  samimi bir cevap olarak değerlendirildi.

Tabii zaman içinde kimin neleri yapıp yapamayacağını hep birlikte göreceğiz.

Bu arada  Kürsüye gelen Dindar Siyonizm ve Yahudi Gücü Partileri lideri olan İtamar Ben Gvir  ile Amir Ohana kucaklaşıp öpüşerek birbirlerini tebrik ettiler.

Tevrat'ın Yahudiliği  Partisi milletvekilleri ve liderleri ise  Amir Ohana Konuşurken biri yana dönüyor diğeri ise başını önündeki sıraya eğiyor. Yani 4 sene boyunca  bu zat meclis başkanlığı yaparken kendisine bakmayacaklar mı? Bariz bir şekilde  bu hareketler kendi seçmenlerine yapılan faullü hareketlerdir. Demokrasi herkese istediği şekilde davranma serbestisi tanıyor.

Yeni Natanyahu Hükümetinin önündeki sorunların belki de en az rahatsız edici olanı budur.

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Yorumlar

fetösavar

yalandan numaralar... öyle bir şey kitaplarında yazmaz. adamı harcarlar...

Mahmut

Artık bu yara dikiş tutmaz .bizde yarınCHP iktidara gelse gazi mecliste gördükmü şaşirmıyalım Allah fırsat vermesin bunlar .
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