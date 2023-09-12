Dinar çiftçisi kara buğdayı çok sevdi

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi Çölovası mevki Okçular Köyünde ekilen kara buğdaylar çiçek açtı. Birinci ürün arpa hasadından sonra ekilen kara buğdayların çiçek zamanı oldukça verimli geçiyor.

Çiftçiler ürünün çiçek döneminin güzel olduğunu ifade ederek, hasat döneminde de verim beklediklerini kaydetti. Glutensiz unlu mamuller üretiminde kullanılan ve çölyak hastaları için çok önemli bir besin kaynağı olan kara buğdayın Dinar’da iklim koşullarına uyum sağladı görülürken, ilçenin çiftçileri de kara buğday yetiştiriciliğini çok sevdiğini belirtti.