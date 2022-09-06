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Spor Dinamo Zagreb-Chelsea maçı saat kaçta hangi kanalda? Dinamo Zagreb-Chelsea CANLI İZLE
Spor

Dinamo Zagreb-Chelsea maçı saat kaçta hangi kanalda? Dinamo Zagreb-Chelsea CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Dinamo Zagreb ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman saat kaçta oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Chelsea maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-09-06 16:11:00 -
Dinamo Zagreb-Chelsea maçı saat kaçta hangi kanalda? Dinamo Zagreb-Chelsea CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi’nde grup heyecanı başlıyor. E Grubu ilk maçında Dinamo Zagreb ile Chelsea karşılaşacak. Peki, maç ne zaman saat kaçta?   

Dinamo Zagreb-Chelsea maçı saat kaçta hangi kanalda? Dinamo Zagreb-Chelsea CANLI İZLE

Dinamo Zagreb-Chelsea maçı 6 Eylül Salı akşamı oynanacak. TSİ 19.45’te başlayacak olan maçı Exxen, CBC Sport, TV 8,5 naklen yayımlayacak.

Chelsea muhtemel 11: Kepa; Koulibaly, Fofana, Chalobah; Jorginho, Mount, Zakaria/Loftus-Cheek, Chilwell, Azpilicueta; Raheem Sterling, Havertz/Aubameyang.

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