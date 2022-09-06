Dinamo Zagreb-Chelsea maçı saat kaçta hangi kanalda? Dinamo Zagreb-Chelsea CANLI İZLE
Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Dinamo Zagreb ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman saat kaçta oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Chelsea maçı hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi’nde grup heyecanı başlıyor. E Grubu ilk maçında Dinamo Zagreb ile Chelsea karşılaşacak. Peki, maç ne zaman saat kaçta?
Dinamo Zagreb-Chelsea maçı saat kaçta hangi kanalda? Dinamo Zagreb-Chelsea CANLI İZLE
Dinamo Zagreb-Chelsea maçı 6 Eylül Salı akşamı oynanacak. TSİ 19.45’te başlayacak olan maçı Exxen, CBC Sport, TV 8,5 naklen yayımlayacak.
Chelsea muhtemel 11: Kepa; Koulibaly, Fofana, Chalobah; Jorginho, Mount, Zakaria/Loftus-Cheek, Chilwell, Azpilicueta; Raheem Sterling, Havertz/Aubameyang.