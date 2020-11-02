  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Dinamo Kiev'de 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Spor

Dinamo Kiev'de 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 16:15:40 -
Dinamo Kiev'de 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

ANKARA (AA) - Ukrayna Premier Lig ekibi Dinamo Kiev'de 11 kişi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 6 futbolcu (Heorhiy Tsitaishvili, Denis Garmash, Mikkel Duelund, Alexander Karavaev, Tudor Baluta, Mykola Shaparenko) ve yardımcı antrenör Emil Caras'ın da aralarında bulunduğu 5 çalışanın Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bu kişilerin protokoller gereği bir süre tecrit altında kalacakları belirtildi.

Dinamo Kiev, 4 Kasım Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki 3. maçında Barcelona'ya konuk olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bomba iddia: Türkiye'de petrol bulundu
Gündem

Bomba iddia: Türkiye'de petrol bulundu

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Boğazkaya köyünde TPAO'nun açtığı kuyuda yüksek kalitede petrol rezervi keşfedildiği iddia edildi. ..
Ermenistan’ı gümleten Azerbaycan dünyaya servis etti! Gerçek ortaya çıktı
Dünya

Ermenistan’ı gümleten Azerbaycan dünyaya servis etti! Gerçek ortaya çıktı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın provakasyonunu ortaya çıkardı. Haciyev, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta, Erivan ..
Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD harekete geçti
Dünya

Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD harekete geçti

Türkiye'nin S-400 alması sonrası akılalmaz tehditler savuran ABD tutuştu. Bazı senatörler, F-35'ler için yeni tasarı çalışmalarına başladı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay