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Spor Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçının 4. hakemi değişti
Spor

Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçının 4. hakemi değişti

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda, 3 Kasım Perşembe günü Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla deplasmanda oynayacağı maçın dördüncü hakemi değişti.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 07:41:00 -
Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçının 4. hakemi değişti

Karşılaşmanın 4. hakemi olarak internet sitesinden Hırvat Ivan Bebek'in ismini paylaşan UEFA, değişikliğe giderek Marin Vidulin'i görevlendirdi.

2015-2016 sezonunda, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Portekiz ekibi Braga ile Fenerbahçe arasındaki mücadeleyi yöneten 45 yaşındaki Bebek, 4-1 Braga'nın üstünlüğüyle sona eren ve sarı-lacivertli ekibin kupaya veda ettiği maça, verdiği kararlarla damga vurmuştu.

Fenerbahçe, 17 Mart 2016'da oynanan maçı 66. dakikada Mehmet Topal, 87. dakikada Alper Potuk ve 90+5. dakikada Volkan Şen'in kırmızı kart görmesiyle 8 kişi tamamlamıştı.

Bebek, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Vitor Pereira'yı da itirazlarından dolayı 44. dakikada tribüne göndermişti.

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