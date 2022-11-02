Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçının 4. hakemi değişti
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda, 3 Kasım Perşembe günü Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla deplasmanda oynayacağı maçın dördüncü hakemi değişti.
Karşılaşmanın 4. hakemi olarak internet sitesinden Hırvat Ivan Bebek'in ismini paylaşan UEFA, değişikliğe giderek Marin Vidulin'i görevlendirdi.
2015-2016 sezonunda, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Portekiz ekibi Braga ile Fenerbahçe arasındaki mücadeleyi yöneten 45 yaşındaki Bebek, 4-1 Braga'nın üstünlüğüyle sona eren ve sarı-lacivertli ekibin kupaya veda ettiği maça, verdiği kararlarla damga vurmuştu.
Fenerbahçe, 17 Mart 2016'da oynanan maçı 66. dakikada Mehmet Topal, 87. dakikada Alper Potuk ve 90+5. dakikada Volkan Şen'in kırmızı kart görmesiyle 8 kişi tamamlamıştı.
Bebek, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Vitor Pereira'yı da itirazlarından dolayı 44. dakikada tribüne göndermişti.