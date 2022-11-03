Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı hangi kanalda şifresiz izle CANLI
UEFA Avrupa Ligi B Grubu son maçında Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Peki, futbolseverler ise maçın ne zaman saat kaçta oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak?
UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları heyecanı 3 Kasım Perşembe akşamı oynanacak maçlarla noktalanacak. Futbolseverler ise Fenerbahçe ile Dinamo Kiev arasında oynanacak olan maçın ne zaman saat kaçta başlayacağını araştırıyor.
Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı hangi kanalda şifresiz izle CANLI
Fenerbahçe bu akşam UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşacak.
Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonundan hakem Duje Strukan yönetecek.
Müsabakada Strukan'ın yardımcılıklarını Bojan Zobenica ve Alen Jaksic yapacak.
İki takım arasında grupta İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.
Son müsabakalar öncesinde 11 puanla Fransa'nın Rennes takımının +1 averaj önünde liderlik koltuğunda bulunan sarı-lacivertliler, grubu zirvede bitirmek için sahaya çıkacak.
Fenerbahçe, grubu lider bitirmek için Dinamo Kiev karşısında kazanmanın yanı sıra averajını yükseltmeye de çalışacak.
Sarı-lacivertlilerin takipçisi Rennes ise AEK Larnaca ile evinde karşılaşacak.
Spor
Chelsea’nin yıldızı Fenerbahçe taraftarını şoke etti! Beşiktaşlılar çıldırdı N'Golo Kante resmen açıkladı!