Dinamo Kiev eşleşmesi sonrası gözler Jesus'ta!

Fenerbahçe'nin grubunda Dinamo Kiev'in yer almasının ardından Jorge Jesus'un Wien maçının ardından söylediği sözler gündeme getirildi. Portekizli, "O maç boğazımda düğüm gibi kaldı" demişti.



Austria Wien'i eleyerek Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Fenerbahçe'de gruplarda yeniden Dinamo Kiev'le eşleşilmesinin ardından Jorge Jesus'un sözleri de gündeme geldi.

"Boğazımda düğüm gibi kaldı"

Wien galibiyeti sonrası Şampiyonlar Ligi'nde elendikleri Kiev maçına atıfta bulunan Portekizli hoca, “Ben her zaman takımımdan daha fazla gol atmasını isterim. 2 attıysak 3, 3 attıysak 4 gol isterim. Oyunculara bu mentaliteyi aşılıyorum. Her zaman böyle olacak diye bir şey yok. Bazı anlarda skoru kontrol etmeyi bilmeniz gerekmekte. Bu da futbolun bir parçası. Kiev ile tekrar eşleşme ihtimali var. Onlarla karşılaştığımızda çok az bir süremiz vardı. İkinci maçı 10 kişi oynadık. O maç boğazımda düğüm gibi kaldı. Onlarla tekrar oynamak isterim” ifadelerini kullanmıştı.

Deneyimli teknik adamın Dinamo Kiev maçına ayrı bir hırsla takımını hazırlaması bekleniyor.



