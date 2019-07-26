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Din tüccarları yine sahneye çıktı!

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala alkol satışı yapan birçok market zincirinin yine kurbanlık satışına başlaması STK’lar tarafından tepkiyle karşılandı.

26 Temmuz 2019 Cuma 11:13
Din tüccarları yine sahneye çıktı!

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala alkol satışı yapan birçok market zincirinin yine kurbanlık satışına başlaması STK’lar tarafından tepkiyle karşılandı.“Kurban dini vecibelerden bir tanesidir” diyen Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, “Kurban satışı yapılan yerlere çok dikkat edilmesi gerekiyor. Dinimizce haram olan malların satıldığı yerlerle diyaloğa girilmemelidir. Kurban’ın daha çok İslam’a uygun yerlerden alınması doğru olacaktır. Dini açıdan sakıncalı olan davranışlarda bulunmak kurbanın önemini kaybetmesine neden olur. Krediyle, faizle, borçlanarak kurban kesmek yapılan ibadeti zora sokar. Bizim dinimizde zorlama yoktur. Durumu iyi olan insanlar kurban kesmekle yükümlüdür. Tabi ki ibadetimi yapacağım derken gelişi güzel yerlerden kurban almamak çok önemlidir. İbadet ederken tam anlamıyla görevlerimizi yerine getirmemiz oldukça önemlidir” dedi.

Din tüccarlığı yapanlara fırsat verilmemeli

Kurban Bayramı yaklaştıkça din tüccarları da harekete geçiyor” diye konuşan Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz, “Sözde hayvan hakları savunucuları, tüccarlar Kurban Bayramı’nın yaklaşmasını fırsat bilerek hemen harekete geçiyorlar. Yapılan ibadete karşı çıkarak kendilerine rant oluşturma çabasına giriyorlar. Kurban ibadetini yerine getirecek kardeşlerimiz daha dikkatli davranmalılar. Ticaret içerisinde hem alkol satıp, hem de Allah’a savaş açmış gibi hal ve hareketlerde bulunanların hak ettiği bir şekilde cezalandırılması gerekiyor. Bu kişilerin kurban organizasyonu yapmaları engellenmelidir” şeklinde konuştu.


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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 11:13
  1. Ankara
  2. Kurban Bayramı
  3. Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar
  4. STK
  5. tüccarlar

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