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Aktüel Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı sınavı ne zaman yapılacak 2021?
Aktüel

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı sınavı ne zaman yapılacak 2021?

Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatında açık bulunan Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı kadrosuna atama için sınav yapılacak. KPSS sınav puanına göre alı alımı yapılana alan Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı alım başvuruları sona erdi. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı başvurusunda bulunanlar şimdi Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı sınavı ne zaman? Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularını sormakta.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 16:54:00 - 2021-11-17 16:55:22
Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı sınavı ne zaman yapılacak 2021?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı alımı yapıyor. Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı başvuru yapacakların, en az 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu, sınavın yapılacağı yılın ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış ve 2020 veya 2021 yıllarında yapılan KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmaları ile daha önce yapılmış Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı yarışma sınavlarında iki defa başarısız olmaması gerekecek. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 1-15 Kasım'da "https://dibbys.diyanet.gov.tr/ IKYS/Sinav" internet adresi üzerinden sınav başvuru programı aracılığıyla müracaatta bulunuldu.

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı sınavı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 Yılı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı'na ilişkin duyuru yayınladı. Başkanlıktan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: 2021 Yılı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı'na başvuru yapan adaylar sınava katılabilme durumlarını Başkanlığımız DİBBYS programındaki sinav.diyanet.gov.tr  adresinden öğrenebilecek. Sınava başvuru yapanlardan KPSS puan sırasına göre ilan edilen kadro sayısının 20 (yirmi) katına giren adaylar, sınav ücretlerini (110 TL) 18.11.2021-22.11.2020 tarihleri arasında Başkanlığımız DİBBYS programındaki sinavodeme.diyanet.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak ulaşacakları ödeme ekranından sadece kredi kartı veya banka/bankomat kartı ile gerçekleştirebilecek. ​Sınav başvuru ücretini yatırmayan adaylar sınava giremeyecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 Yılı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı sınavına çağrılan son sıradaki adayın KPSS puanı 77,8082

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