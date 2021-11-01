Din dersine ‘kota’ zulmü son bulsun

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Ortaokul ve liselerde uygulanan seçmeli ders kapsamında Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler gibi derslerin kota engeline takıldığına vurgu yapan eğitimciler, öğrencilerin mağdur olduğuna dikkat çekiyor.

‘Seçilmeyen’ ders

İlkokul 4, ortaokul 5, 6 ve 7 ile lise 9, 10 ve 11. sınıflarda okuyan öğrencilerin gelecek yıl öğrenimini görecekleri seçmeli dersini tercih edebildiği uygulama, faydalarının yanı sıra eksikleriyle de gündeme geliyor. Özellikle seçmeli din derslerini tercih eden talebelerin kota kısıtlaması dolayısıyla bu derslerden mahrum kaldığı görülüyor. Bazı okullarda seçmeli din derslerini tercih eden öğrencilere, “bir sınıftan en az 10 ila 20 kişi aynı dersi seçmeli” denilerek kota uygulandığı, bazı okullarda ise talebelerin seçmeli ders için halihazırda bulunan öğretmenin branşına yönlendirildiği gerekçesiyle dinî ders seçimi yapılamadığı ifade ediliyor. Seçmeli din dersinde istenen seviyeye bu engeller sebebiyle gelinemediğini belirten eğitimciler, kota uygulamasının kaldırılmasını, gerekirse Kur’an, Siyer gibi derslerin zaruri ders kapsamına alınmasını öneriyor.

Bolat: Sayı az da olsa ders verilmeli

Gazetemiz Akit’e konuşan İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bolat, “Allah razı olsun AK Parti Hükûmeti, 2012 senesinde 4+4+4 kanunu çıkarılınca Kur’an-ı Kerim, Siyer gibi derslerin de seçmeli olarak ortaokul ve liselerde okutulması için bir adım atıldı. Ancak kota uygulaması, bu konuda yeterli sayıda tercih yapılamadığı noktada tercih yapanların mağdur olmasına yol açıyor. Bu kabul edilemez bir durum. Böylesine güzel uygulama kimi okullarda keyfi olarak uygulanan kotayla zedeleniyor” dedi. Kota uygulamasının kaldırılması gerektiğini söyleyen Prof. Bolat, “Az sayıda kişi tercih ediyorsa bile bu öğrencilerin mağdur olmaması ve bu faydalı eğitimi alması çok mühim ve hayırlı bir teşebbüstür. Seçmeli din dersleriyle ilgili öğretmen açığı varsa, ilahiyat mezunları bu açığı kapatabilirler” diye konuştu. Bolat, okullarda idareci ve öğretmenlerin de bu dini seçmeli dersleri tercih hususunda öğrencileri teşvik etmeleri gerektiğine vurgu yaptı.

Kalkan: Zorunlu olmalı

Bilim Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Adnan Kalkan, kota uygulamasının öğrencileri seçmeli din dersinden mahrum bıraktığını belirterek bu derslerin zaruri olması gerektiğini söyledi. Neslin eğitiminde pozitif ilimler kadar dini ilimlerin de önemli olduğunu kaydeden Eğitiimci Adnan Kalkan, pozitif ilimlerin aklı, dini ilimlerin akıl ile birlikte kalp ve ruhu da beslediğini ifade etti. Okullarda verilen din dersinin ehemmiyeti kendini gösterdiğini bildiren Kalkan, şunları dile getirdi: “Son zamanlarda okullarda Temel Dini Bilgiler, Siyer-i Nebi ve Kuran-ı Kerim seçmeli derslerinin konması önemli bir adım olmasına rağmen uygulamada bazı sorunlar yaşanmaktadır. Eğitimcilerden gelen bilgilere göre, okul idaresi ya bu dersleri ideolojik yaklaşımla hiç açmıyor veya kendi öğretmenine ders çıkması için yine seçmeli pozitif ilimler dersi açıyor. Oysa dindar neslin yetişmesi için bu dersler zorunlu hale bile gelmelidir. En azından seçmeli ders olarak açılmalı ve öğrencilere bildirilmelidir. Aileler ise ders seçim zamanında takipçi olmalı ve bu dersin açılması için gayret etmelidir.”

Ulaş: Madde ve mana desngesi için şart

Seçmeli din dersinin önemine değinen Erzurum Atatürk Üniversitesi Okulöncesi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulhak Halim Ulaş, hakikate erişmenin akıl ve kalbin ittifakı ile mümkün olduğunu ifade ettiği konuşmasında, “Tecrübe odaklı eğitim ve öğrenme ile zihnî donanım sağlayacak olan çocuklarımız, değer odaklı tevhid, Kur’an ve siyer dersleri ile manevi huzura erecektir. Sadece aklı esas alarak onun tatmine çalışan tek kanatlı Batı dünyası iç huzura erişmekten çok uzaktır. Sadece kalbi tatmine çalışan sistemler de maalesef dünyevi birçok imkandan uzak kalmakta, taassubun esiri olmaktadır” dedi.

Ulaş, “Madde ve mana dengesi, dünya ve ahiret saadeti ancak ve ancak her iki yönümüzün kemaliyle tatmin edilmesinden geçer. Bu açıdan okuldaki fen dersleri yanında, sevgi dolu, saygılı, paylaşımcı, değer odaklı bir nesil yetiştirmek istiyorsak çocuklarımızın manevi yönünü asla ihmal etmemek gerekir” ifadelerini kullandı.