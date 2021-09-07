Dilmen'den sert A Milli Takım yorumu: Mahalle abileri, mahalle çocuklarıyla oynuyor gibi

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda karşısında ilk yarıyı 3-0 geride kapattı. TRT Spor ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen karşılaşmayı değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in karşılaşmaya ilişkin yorumları şöyle:

"Hücum edemedik, oyuna ortak olamadık"

Favori Hollanda, hız, tempo, kalite, moral. EURO 2020 ve son maçlardaki başarısızlığımız var, erken gol olursa kırılgan olabiliriz' dedim. aslında maç 1-0'da bitti. 10 kişi kaldıktan sonra önümüzdeki maçlara bakacağız olduk. Hollanda'ya karşı maçın başında yediğiniz golle çözülürsünüz. Hücum edemedik, oyuna ortak olamadık. Çok yumuşak takımız. Orta sahaya bakarsak, bunu görüyoruz.

"Mahalle abileri, mahalle çocuklarıyla evlerine giderken oynuyor gibi bir oyun oldu"

Üzücü olan şu, hani böyle fizikli abiler mahallede yürürler ya, top oynayan çocukların aralarına girerler ve topla oynamaya başlarlar. Mahalle abileri, mahalle çocuklarıyla evlerine giderken oynuyor gibi bir oyun oldu.

"Temennimiz Hollanda'nın maçı rölantiye alması"

İkinci yarı kimi sokarsak sokalım, %80'e %20 topla oynama olur. Yanlışlıkla çok hücuma kalkarsak, çok da fazla pozisyon bulurlar. 3-0'ı bulan takım rölantiye alabilir. Temennimiz, Hollanda'nın maçı rölantiye alması. Bu maçı çevirme ihtimalimiz, kırmızı kar yağmasıyla aynı seviyede.