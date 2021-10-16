  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Dilmen'den, Belözoğlu'na övgü
Spor

Dilmen'den, Belözoğlu'na övgü

Eski milli futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun iyi bir kariyere sahip olacağını düşündüğünü söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 14:54:00 -
Dilmen'den, Belözoğlu'na övgü

Eski milli futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun iyi bir kariyere sahip olacağını düşündüğünü söyledi.

Dilmen, TRT Spor'da yayımlanan "%100 Futbol" programında, turuncu-lacivertli ekibin başındaki ilk maçtan 3-2'lik Beşiktaş galibiyetiyle ayrılan Emre Belözoğlu hakkında konuştu.

Emre Belözoğlu'nun Medipol Başakşehir'in yanı sıra Fenerbahçe'de futbolculuk haricinde aldığı görevlere değinen Dilmen, "Emre Belözoğlu'nun iyi bir teknik direktör adayı olduğunu düşünüyorum. Kaybetse de kazansa da daha genç ve yeni bir sayfa açtı. Futbol kariyeri uzun sürdü ve önemli kulüplerde oynadı. CV'si de müthiş. Son 20 yıla damgasını vuran en değerli futbolcu. Teknik direktörlüğünde bilimi, teknolojiyi kullandığını da gördük." ifadelerini kullandı. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Babacan'a Erdoğan şoku! Partililer anında uzaklaştırdı
Siyaset

Babacan'a Erdoğan şoku! Partililer anında uzaklaştırdı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Mersin'de bir vatandaşın "Tayyip Erdoğan’a yanlış yaptınız. Binde 1 bile oy alamayacaksınız. 2023’ün..
İlahiyatçı Prof.Dr. Orhan Çeker’den mahkumlara ilişkin açıklama: Hapishanelerde cuma namazı kılınmalıdır
Gündem

İlahiyatçı Prof.Dr. Orhan Çeker’den mahkumlara ilişkin açıklama: Hapishanelerde cuma namazı kılınmalıdır

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Orhan Çeker, cezaevlerinde kalan mahkum..
Benzin ve motorine beklenen zam geldi
Ekonomi

Benzin ve motorine beklenen zam geldi

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 37, motorinin litre fiyatına ise 41 kuruş zam geldi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay