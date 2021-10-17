Dilmen, Kim Min Jae'nin pozisyonunu yorumladı

Trabzonspor, Süper Lig’in 9'uncu haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min Jae, karşılaşmanın 23. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Tartışmalara neden olan pozisyonu spor yorumcusu Rıdvan Dilmen değerlendirdi.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

"Adına yakışır bir tempoda başladı maç. Pereira 1 değil 3 puan için gitmiş, kadrosundan belli. Abdullah Avcı da çılgın bir takımla çıktı. Tek Berat, önünde Abdülkadir, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny, Bakasetas ile çıktı. 5-6 gol olmaya aday bir maç. Futbol sadece oyuncuların oynadığı oyun değil. Bazen psikolojik faktörler hakemleri de etkiler. Son 10 gündür hakemlerin üzerindeki büyük baskı etkilemiş. Maçın bitiş düdüğünde Berat 'Niye oynatmadın' diye hakemin dibine kadar gidiyor. O gücü hakem verir futbolcuya. Fenerbahçe şık golle öne geçti. Trabzonspor beraberliği yakaladı. Normaldir.

Fenerbahçe'nin tüm düzeni kırmızı kartla darmadağın oldu. Fenerbahçe'nin öne geçmesi sarı lacivertliler adına şans oldu aslında. Final paslarını atacak Mesut Özil var, bitirecek Rossi ve Valencia vardı. Ancak, sonra oyun değişti. Trabzonspor - Fenerbahçe maçlarını yönetmek zordur. Faul bile tartışılır. Maksimum faul olabilecek bir pozisyonda Ali Şansalan'ın müjde verir gibi ikinci sarıyı vermesi.

Nwakaeme, 1 dakikalık itirazına kart vermedi. Gustavo'nun tek itirazına lap diye kart verdi. Kim'e faul verilebilir ama kart asla değil. Türkiye'de bile bu pozisyona faul vermiyorlar, sarı kartı hiç vermiyorlar.

Türkiye'yi tanıyorum. Herkes Kim'e doğru kart diyecek ama ben çok ama çok ağır buluyorum. Enner Valencia, Ali Şansalan'ın gözü önünde kafa topuna çıktı. Dirseğini kullandı. Sarı kart veremedi. Vermedi demiyorum veremedi."