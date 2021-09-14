Diljin Mariya Dersim kimdir? Saniye Toprak öldürüldü mü?
Son dakika haberleri… Terör örgütü PKK artık bitme noktasına geldi. Türkiye’nin savunma sanayideki yerli üretimi sayesinde terör örgütü PKK yerle bir ediliyor. Türkiye içinde ve dışında inlerinde saklanan vatan hainleri yerli üretim silahlarla imha edilir. İçişleri Bakanlığının aranan terör listesindeki hainler bir bir eksiliyor. 1 milyon TL ödülle turuncu kategoride aranan Diljin Mariya Dersim de bunlardan biri. Peki Diljin Mariya Dersim kod adlı Saniye Toprak kimdir? Diljin Mariya Dersim öldürüldü mü?
1 milyon TL ödülle turuncu kategoride aranan Diljin Mariya Dersim kod adlı PKK'lı terörist Saniye Toprak öldürüldü. İçişleri Bakanlığı: Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Eren-13 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl Operasyonu kapsamında; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca Gabar Dağı bölgesinde 24 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Botan Eyaleti, Gabar Bölgesinde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve “Terörden Arananlar Listesinde” 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu kategoride yer alan, Diljin Mariya Dersim kod adlı Saniye Toprak olduğu tespit edildi.
MİT ve TSK'nın operasyonuyla, PKK/KCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu 'Cevher' kod adlı terörist Mehmet Emin Ekinci, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirilmişti.