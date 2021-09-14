Diljin Mariya Dersim kimdir? Saniye Toprak öldürüldü mü?

Son dakika haberleri… Terör örgütü PKK artık bitme noktasına geldi. Türkiye’nin savunma sanayideki yerli üretimi sayesinde terör örgütü PKK yerle bir ediliyor. Türkiye içinde ve dışında inlerinde saklanan vatan hainleri yerli üretim silahlarla imha edilir. İçişleri Bakanlığının aranan terör listesindeki hainler bir bir eksiliyor. 1 milyon TL ödülle turuncu kategoride aranan Diljin Mariya Dersim de bunlardan biri. Peki Diljin Mariya Dersim kod adlı Saniye Toprak kimdir? Diljin Mariya Dersim öldürüldü mü?