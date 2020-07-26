Dilipak'tan Koç Holding'e sert tepki: Hesaba çekilecekler! Saflar netleşsin

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İstanbul Sözleşmesi için muhtıra gibi açıklamada bulunan Koç Holding'e tepki yağmaya devam ediyor.

Dilipak "Hak bir bütündür parçalananaz. Cinsiyetçı, ırkçı, sınıfçı, güç ve servete dayalı hak tanımı olmaz. Haksızlık kimden gelirse gelsin kime yönelik olursa olsun zalime karşı mazlumdan yana. Zalim insan mazlum hayvansa ben insancı da değilim. Kuşağa hoş gelen içinde ağu olan bala dikkat" tepkisinde bulunduğu Koç Holding'e uyarılarını yineledi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Abdurrahman Dilipak, "Kim kimden yana ve kime karşı ise, onlarla birlikte hesaba çekilecek.. Saflar netleşsin.. Herkes kendi yerine." ifadelerini kullandı.