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Gündem

Dilipak'tan Koç Holding'e sert tepki: Hesaba çekilecekler! Saflar netleşsin

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, İstanbul Sözleşmesi'ne destek veren Koç Holding'e tepkisini sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 22:58:00 -
Dilipak'tan Koç Holding'e sert tepki: Hesaba çekilecekler! Saflar netleşsin

 yeniakit.com.tr 

İstanbul Sözleşmesi için muhtıra gibi açıklamada bulunan Koç Holding'e tepki yağmaya devam ediyor.

Dilipak "Hak bir bütündür parçalananaz. Cinsiyetçı, ırkçı, sınıfçı, güç ve servete dayalı hak tanımı olmaz. Haksızlık kimden gelirse gelsin kime yönelik olursa olsun zalime karşı mazlumdan yana. Zalim insan mazlum hayvansa ben insancı da değilim. Kuşağa hoş gelen içinde ağu olan bala dikkat" tepkisinde bulunduğu Koç Holding'e uyarılarını yineledi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Abdurrahman Dilipak, "Kim kimden yana ve kime karşı ise, onlarla birlikte hesaba çekilecek.. Saflar netleşsin.. Herkes kendi yerine." ifadelerini kullandı.

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