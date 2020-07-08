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Yaşam

Dilinizde kaşık gezdirmek bakın ne işe yarıyor!

Yemekten sonra ağızdaki sarımsak kokusunu geçirmenin ilginç bir yolu var... Peki ağızdaki sarımsak kokusu nasıl geçer?

Yeniakit Publisher
2020-07-08 17:47:00 -
Dilinizde kaşık gezdirmek bakın ne işe yarıyor!

Yemekten sonra ağızdaki sarımsak kokusunu geçirmenin ilginç bir yolu var... Tuhaf gelebilir, ancak paslanmaz çelik kullanmak, ellerinizde olduğu kadar ağzınızda da sarımsak kokusu ile mücadelenin en iyi yollarından biridir.

Cildiniz demirden yapılmış bir nesneyle temas ettiğinde cildin terlemesi demir atomlarının iki elektron kazanmasına neden olur. Atomlar daha sonra deride yağ ile reaksiyona girerek ayrışmalara neden olur, bu da kokuyu nötralize eder.

Ellerinizi paslanmaz çelik bir yüzeye birkaç dakika boyunca sürtün, sonra ellerinizi suyla durulayın ve kokunun kaybolduğuna dikkat edin.

nasilkolay.com'un haberine göre; kötü ağız kokusu için, dilinizin tamamına ve kenarlarına küçük bir paslanmaz çelik nesne (kaşık gibi) gezdirin. Daha sonra ağzınızı suyla yıkayın.

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