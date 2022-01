Diliniz kopsun

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Siyaseti küfür seviyesinde yürüten Cumhuriyet Halk Partisi’nin sövgü korosu, iğrençlikte sınır tanımıyor. Son örneğini 3. sınıf bir sunucu bozuntusu Sedef Kabaş’ın sergilediği rezilliği sahiplenen CHP kurmayları, milletin oylarıyla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’a hemen her fırsatta adi söylemlerle saldırıyorlar.

“Büyübaş'a bile sahip çıktılar

CHP’nin fonlu televizyon kanalı Tele1’de katıldığı canlı yayın programında Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ağır sözler sarf ederek, “Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur” ifadelerini kullandı. Kabaş’a destek veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kabaş’ın “deyim” paylaştığını öne sürerek, “Onbinlerce trolüne her türlü küfrü ettirir, sonra deyim paylaştı diye gazeteciye gece yarısı baskını yaptırır. Camide sanatçının dilini kopartacağını söyler. Kendisi uzun zamandır yok hükmünde olduğu için, gündem yaratma peşinde. Buralara kadar düştü zavallı” dedi. CHP’nin parti kurmayları, milletvekilleri, il ve ilçe başkanları Sedef Kabaş’a destek sırasına girdi. Bunlar arasında yer alan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, ters kelepçe yalanını dillendirdiği paylaşımında “Sedef Kabaş’ın bir yere kaçtığı yok, gece 2’de evine gidiyorlar. Ters kelepçe takıp, ifadeye götürüyorlar. Erdoğan farkında değil ama halk bu zulüm manzaralarından yoruldu. Her gün kaybediyor, millet sandık gelse de şunlardan kurtulsak diye gün sayıyor” sözlerini sarf etti. Küfrün, hakaretin ve çukurluğun her türlüsüne sahip çıkan CHP, bu bataklık zihniyeti bizzat sebep olan parti olarak öne çıkıyor. Gazeteci bozuntusu Sedef Kabaş’ın “büyükbaş hayvan-ahır” hakaretine bile sahip çıkan CHP zihniyeti, ifade hürriyeti olmadığını iddia ettikleri AK Parti iktidarı döneminde Erdoğan’ın merhum validesine dil uzattılar, ailesine her türlü ahlaksız sözlerle saldırdılar, bel altı küfürler savurdular, ağır ithamlarda ve beddualarda bulundular.

Sövgü makineleri

Erdoğan’a yönelik küfür, hakaret ve iftiraları sebebiyle 11 kez tazminata çarptırılan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Benim adımı yolsuzlukla anarsan senin a... a....” diyerek başını çektiği küfürbaz korodan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Erdoğan’ın d… kılı olmaya meraklı sadece bi kadın var zannediyorduk. Ne çok meraklısı varmış arkadaş” dedi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Bilal oğlandan günün sorusu: Sümeyye, şimdi bizim babamız Ahmet Davutoğlu mu olacak?” sözleriyle iğrençleşti. CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı İdil Solgun, “Bugün o.. ç.. Tayyip Erdoğan’ın doğum günüymüş en kısa zamanda ölüm yıldönümünü kutlarız umarım” ve “Şu Tayyip k... sahanın ortasında kalp krizi geçirip ölse..” diye küfretti. CHP Ankara İlçe Başkanı Ozan Ergün Doğan, “Tayyip bu ülkenin içine s.. tüm beddualar seninle ve yarattığın terörle olsun” diyerek alçaklaştı. Erdoğan’a ve AK Partililere söven CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Yasin Ergül, “RTE bu Akplilere o.. ç.. dese annelerinden şüphe ederler” sözlerini sarf etti.

Küfreden yükseliyor

Erdoğan’a küfreden CHP İzmir İl Sekreteri Dila Koyurga “O.. ç.. Tayyip, ş.. geber artık kurtulalım” küfrünü etti, yargılandı, beraat etti. CHP Koyurga’yı yükselterek Karabağlar Belediye Meclis Üyesi yaptı. CHP Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Erdoğan da e.. gibi dönmüş, kısaca bunlara dön.. diyoruz” paylaşımını yaptı. CHP Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Güven Özdemir, “Recep Tayyip Erdoğan stadında k.. tadı da bir başka oluyor. Şimdi takımına sonra kendisine” sözlerini sarf etti. CHP Adapazarı İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, “Ş... Tayyip i.. k.. o.. ç.. oda görecek e.. ama iş işten geçmiş olacak şe.. diktatör” dedi. CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Anıl Yeşil, Erdoğan’ı hedef alarak “Başbakan’ın da a.. fenerinde a.. bu hakemi a.. s..” iğrenç sözler sarf etti. CHP İzmir İl Gençlik Kolları Üyesi Yağmur Ağcaoğlu, “Senin Allah belanı versin k... s.. k.. Dilinde 400 vekil. Elinde kan… Katil Tayyip” sözlerini paylaştı. Bütün bu isimler CHP’den uzaklaştırılmak yerine taltif edildi.