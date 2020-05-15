  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sakarya'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? 4 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı!

Eski hakem Erman Toroğlu: Futbolcuların eşleri AVM'de geziyor

NUN Okulları'ndan korona günlerinde Öz'e yolculuk için 14 öneri

Kamuda idari izin bitti mi, ne zaman bitecek? İdari izin genelgesi detayları neler? İşte genelge maddeleri...

Sergen Yalçın'ın test sonucu belli oldu
için kalan
Aktüel

Dilim dilim karpuza büyük ilgi

Bursa’da her yıl yerli karpuzdan önce piyasaya çıkan İran karpuzu, tezgahlarda 5 liradan satışa sunuldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 13:15:46 -
Dilim dilim karpuza büyük ilgi

Bursa’da her yıl yerli karpuzdan önce piyasaya çıkan İran karpuzu, tezgahlarda 5 liradan satışa sunuldu. Fiyatların pahalı olması nedeniyle vatandaş parça kesilmiş dilim karpuz alıyor.


Her sene yerli karpuzdan önce piyasaya çıkan İran karpuzu, Bursa’nın İnegöl ilçesinde satılmaya başlandı. Tezgahlarda dizilen karpuza vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, kilosu 5 lira olması nedeniyle dilim karpuz alıyor. Dilim karpuz ise ortalama 20 liraya geliyor.


Karpuz satıcıları vatandaşların ilgisinin iyi olduğu söyleyerek, "Karpuz ve kavun piyasaya çıktı. İran’dan gelen karpuz da var Antalya’dan da fiyatı 5 lira, vatandaşların ilgisi güzel, korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlar meyveye yöneldi, şu anda dilim olarak satın alıyorlar ilerleyen günlerde fiyatlar düşer" diye konuştular.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı