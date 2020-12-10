'Dilenme çalış' dediği için öldürüldü
İstanbul'da Özbekistan uyruklu bir kişi, "Dilenmeye utanmıyor musun? Git çalış" dediği kişi tarafından katledildi.
Cinayet İstanbul'un Maltepe ilçesinde Mimar Sinan Caddesi'ndeki tekel bayiinde işlendi.
Tekel bayiine gelip dilenen kişiye, iş yeri çalışanı Özbekistan uyruklu Burhanjan Olchinov "Dilenmeye utanmıyor musun? Ben Özbekistan'dan gurbetten geldim çalışıyorum" dedi.
Tartışma sırasında şüpheli Bedir G., bıçakla Olchinov'u öldürdü. Yakalanan Bedir G. adliyeye sevk edildi.